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Экологически чистая валюта поможет Tesla продаваться за биткоины

Экономика
Экологически чистая валюта поможет Tesla продаваться за биткоины
pr scr tesla.com

Пало-Альто, 14 июня. Американская компания Tesla возобновит прием биткоинов в том случае, если криптовалюты станут экологически чистыми. Информацию подтвердил в Twitter Илон Маск.

Бизнесмен обратил внимание, что транзакции с биткоинами вновь станут доступны, когда появится подтверждение того, что лица, генерирующие криптовалюты, будут получать около половины необходимой энергии из «чистых» источников. Корпорация Tesla уже смогла продать почти 10% своих активов за биткоины. Такие результаты подтверждают значимость криптовалюты на мировом рынке.

Недавно компания Tesla показала миру свой новый скоростной электромобиль.Презентацию провел основатель и глава Tesla Илон Маск. Бизнесмен отметил, что критики ранее обращали внимание на скорость Model S. Они выражали сомнения в необходимости выпускать такую машину.

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tesla деньги биткойны
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