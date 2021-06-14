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Спорт
Боярский: сборная Бельгии нокаутировала команду России на Евро-2020
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Боярский: сборная Бельгии нокаутировала команду России на Евро-2020

Спорт
Боярский: сборная Бельгии нокаутировала команду России на Евро-2020
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Санкт-Петербург, 14 июня. Проигрыш сборной России в матче против Бельгии на Евро-2020 был закономерным. На это указал народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский.

Российские футболисты в первом матче группового этапа пропустили три безответных мяча от бельгийцев. Боярский назвал это нокаутом для сборной. Все началось, по его мнению, с ошибки защитника Андрея Семенова.

«После ошибки Андрея Семенова распустились. Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли. Хотя ребята старались и бились, болельщики старались поддержать команду, но факты — это вещь упрямая», — подчеркнул актер в беседе с ТАСС.

Боярский надеется, что российская команда сможет выйти в плей-офф. При этом он похвалил организаторов матча в Петербурге.

«Поля, гостеприимство — это мы можем, а вот играть еще не научились», — добавил Боярский.

Экс-голкипер сборной РФ Вячеслав Малафеев ранее высказался о выборе вратарей на Евро-2020. На этот турнир, по его мнению, нужно было брать Гильерме.

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футбол боярский сборная россии евро-2020
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