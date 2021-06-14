Роспотребнадзор обработал более 53 тыс. вопросов о клещевом энцефалите

Москва, 14 июня. Более 53 тысяч граждан обращались в Роспотребнадзор с вопросами о клещевом энцефалите. Результаты обращений были выложены в понедельник на сайте ведомства.

Чаще всего звонки на горячую линию поступали от жителей Краснодарского края, а также Астраханской и Свердловской областей. Больше всего жители жаловались на присасывание клещей и интересовались, какие действия при этом предпринимать. Кроме того, их интересовали подробности обращения за медицинской помощью в случае положительного результата анализа насекомого на энцефалит.

«В рамках тематического консультирования специалисты Роспотребнадзора обработали более 53 тысяч вопросов граждан. Наибольшее количество консультаций проведено в Краснодарском крае (8 776), Свердловской области (4 103), Астраханской области (3 364), Кемеровской области (3 038), Республике Крым (2 126), Пермском крае (1 881), Ленинградской области (1 771)», — говорится в сообщении.

Правильное избавление от клеща может спасти жизнь человека. С поверхности кожи насекомого необходимо удалять как можно скорее.Если нет возможности в этот момент обратиться к специалисту за квалифицированной помощью, то делать это лучше самостоятельно.