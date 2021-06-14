Курс евро на Московской бирже остался на прежней отметке

Москва, 14 июня. Стоимость евро осталась без изменений и составил 87,32 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена американской национальной валюты на открытии торгов столичной биржи также осталась неизменной и составила 72,13 рубля. Стоимость нефти марки Brent составила 73,09 доллара за баррель.

Ранее стоимость биткоина, во время торгов в понедельник, пошла в верх и зафиксировалась на уровне 39,131 тыс. долларов (+10,05%). Об этом свидетельствуют данные площадки на 02:55 Москвы.