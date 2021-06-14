Женева закрыла воздушное пространство для беспилотников перед саммитом РФ и США

Женева, 14 июня. Женева закрыла небо для полета беспилотников из-за подготовки к грядущей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Правоохранители будут изымать устройства у владельцев, которые станут пренебрегать запретами. До полуночи 17 июня в городе запрещается запускать дроны, при нарушении на виновных будет наложен штраф. Также со вторника вступают в силу ограничения и на вылеты пилотируемых авиасредств.

Официальный Берн вводит ограничения постепенно. Вступающий в силу запрет распространяется на всю территорию Женевского кантона.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня. Американский лидер также намерен заявить своему российскому коллеге о «возвращении США».