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Гинцбург рекомендовал вакцинироваться от COVID-19 быстрее

Общество
Гинцбург рекомендовал вакцинироваться от COVID-19 быстрее
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 14 июня. Медленные темпы вакцинации население могут привести к всплеску заболеваемости новыми штаммами вируса. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Пройти вакцинацию должны все граждане России в ускоренном темпе, в особенности те, кто постоянно контактируют друг с другом. Частичное вакцинирование может увеличить вероятность появление новых видоизмененных штаммов коронавирусной инфекции, считает Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявил, что ученые начали изучать российские мутации коронавирусной инфекции. Отечественные специалисты изучают их свойства и отличия от ряда штаммов.

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вакцинация COVID-19 Александр Гинцбург
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