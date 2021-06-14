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Болельщики в РФ поддержали Украину в матче против Нидерландов на Евро-2020

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Спорт
Болельщики в РФ поддержали Украину в матче против Нидерландов на Евро-2020
Global Look Press  /  Lutz Hentschel via www.imago-ima/www.imago-images.de

Москва, 14 июня. Российские любители футбола болели за Украину в матче против Нидерландов на чемпионате Европы. На это указывают их комментарии в официальном Instagram-аккаунте Евро-2020.

Россияне отметили достойную игру футболистов сборной Украины. Они заявили, что такую зрелищную игру хотели бы видеть на протяжении всего турнира. Многочисленные комментарии со словами поддержки доказали, что спорт в России находится вне политики, а российский народ продолжает считать украинцев братьями.

«Великолепная игра. Украина может гордиться своей сборной», — отметил один из болельщиков.

«Украинцы достойно отыграли. С трудом могу представить, что в России где-то искренне радуются их поражению и наливают бесплатно пиво», — написал в комментариях юзер.

Жители Украины оценили внимание со стороны россиян. Некоторые их них поблагодарили за слова поддержки.

«Братья, спасибо за поддержку», — написал украинский болельщик под ником sasha_odessa_chornomorets.

Сборная Украины проиграла Нидерландам в первом туре группового этапа Евро-2020 со счетом 2:3. Теперь украинцам предстоит сыграть против Австрии и Северной Македонии.

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Все новости / Спорт / Болельщики в РФ поддержали Украину в матче против Нидерландов на Евро-2020
футбол сборная украины евро-2020
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