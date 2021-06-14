Гарика Харламова подозревают в романе с похожей на Кристину Асмус актрисой

Санкт-Петербург, 14 июня. Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук могли быть вместе на футбольном матче с участием команд из России и Бельгии.

Знаменитости выложили соответствующие видео в своих соцсетях. Харламов и Ковальчук снимали игру с похожих ракурсов, это дает повод утверждать, что артисты были на стадионе вместе. Они недавно уже просили общественности и прессу не вмешиваться в их личные жизни и пресекали все слухи об их отношениях.

Поклонники не прониклись просьбой кумиров и заметили, что возможная девушка Харламова очень похожа на его бывшую жену актрису Кристину Асмус. Юзеры даже назвали звезду «Гусара» копией матери ребенка комика.

Асмус ранее объявила о «романе» с коллегой Милошем Биковичем. Звезда разместила в Сети фотографию с исполнителем главной роли в фильме «Холоп».