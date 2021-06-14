Роструд рассказал о возможных случаях компенсации за неиспользованный отпуск

Москва, 14 июня. Сотрудник организации может получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Об этом рассказали сотрудники Роструда.

Получение денежных средств возможно только в двух случаях: при увольнении и превышении 28 календарных дней законного отдыха в год. Во втором случае работодатель может возместить дополнительную часть отпуска деньгами при подаче заявления сотрудника, передает «Российская газета».

Кроме этого, нужно определить положенное количество дней отпуска за каждый месяц работы. При отсутствии дополнительного отдыха на стандартное время освобождения выделяется по 2,33 дня с каждого календарного месяца труда. Для определения денежной компенсации требуется подсчитать неиспользованные выходные, а также среднедневной заработок за прошедший год. В заключении непотраченные дни отпуска умножают на среднедневной заработок и получается причитающаяся человеку сумма.

Несмотря на получение компенсации за неотгуленный отпуск, треть россиян не отдыхала более двух лет. Кроме этого, в течение последних 12 месяцев последний отпуск брали 22% жителей России.