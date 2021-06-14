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Простоту в обслуживании назвали «козырем» российских автомобилей

Общество
Простоту в обслуживании назвали «козырем» российских автомобилей
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 14 июня. Критерии, по которым российские автомобили являются более качественными, чем иномарки, перечислил автомобильный эксперт Виталий Архиреев.

Некоторые автолюбители считают, что машины, сделанные за границей, могут дать фору российскому автопрому. Поводом для этого стереотипа послужило то, что отечественный автопром при СССР не имел своей базы и все делал по выкупленной за рубежом лицензии. Однако сейчас ситуация изменилась, и российские конструкторы научились делать качественные машины отечественного производства, передает iReactor.

Несомненными плюсами российских машин Архиреев называет доступную стартовую стоимость, множество комплектующих а также развитость сервисных центров в РФ. Главным достоинством эксперт называет недорогое содержание авто и простоту его обслуживания.

Автоэксперт Лев Зиманов ранее назвал простой способ продлить срок службы автомобиля. Для этого, по его словам, нужно неукоснительно соблюдать все рекомендации производителя.

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автопром машины обслуживание
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