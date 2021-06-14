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США посчитали возможным сотрудничество с Россией

Политика
США посчитали возможным сотрудничество с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 июня. Вашингтон мог бы сотрудничать с Москвой по ключевым вопросам, в том числе в области стратегической стабильности и взаимодействию в Арктике.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы сотрудничать с Россией в сферах, которые отвечают национальным интересам обоих государства. Однако Вашингтон готов открыто выступить против действий РФ, которые, по версии американских властей, «наносят ущерб» Соединенным Штатам, подчеркнул он.

Ранее Салливан рассказал, что НАТО собираются исключить Россию из так называемого «конструктивного партнерства». По его словам, стратегическую концепцию, которая была написана в 2010 году, необходимо обновить.

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сша сотрудничество салливан
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