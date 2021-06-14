Работы по ремонту крыши сгоревшего дома стартовали в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 14 июня. Восстановительные работы после пожара начались на кровле дома № 157 по проспекту Мира в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила администрация города.

Прежде всего, мастера защитили верхнюю конструкцию здания тентом. После строители разобрали остатки сгоревших материалов. Необходимую отделку работникам доставляют на верхний этаж при помощи автокрана.

«За неделю нам нужно закрыть крышу доской и пледами, чтобы не допустить протечек кровли. Дальше уже будем открывать крышу фрагментами для укладки рубероида», — поделился прораб компании ООО «Шадан» Константин Бельченко.

Также ремонтом крыши дома занималась российская певица и телеведущая Лолита Милявская. Артистке пришлось самостоятельно изучать технику работы с герметиками.