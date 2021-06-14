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Испанская газета поделилась «достижениями» нацистского пилота под Ленинградом

Общество
Испанская газета поделилась «достижениями» нацистского пилота под Ленинградом
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Мадрид, 14 июня. Статья о «подвигах» пилота нацистской Германии Ганса-Ульриха Руделя была опубликована в одном из главных испанских изданий ABC.

В ней рассказывается, как летчик в сентябре 1941 года во время наступления гитлеровцев поразил линкор «Марат» со своего бомбардировщика Junkers Ju-87. В те времена его называли гордостью Балтийского флота.

«Марат» исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть моя бомба попала в снарядный погреб», — передает ABC слова Руделя, которые опубликованы в его мемуарах.

Около трехсот советских моряков погибли в результате бомбардировки, а 24-тонный корабль лег на грунт. Помимо этого, на счету Руделя более 500 уничтоженных танков, пишет ABC.

Ярый оптимизм по поводу действий нацистов во времена Второй Мировой войны выражает уже не первое западное издание. Недавно журналиста CNN Адиля Раджу уличили в восхвалении Верхмата после его слов о том, что «миру нужен Гитлер».

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нацисты abc рудель марат
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