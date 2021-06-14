Спасатели ликвидировали возгорание квартиры в Курортном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 июня. Сообщение о пожаре в поселке Решетниково поступило 14 июня в 01:20 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в однокомнатной квартиры жилого дома. Площадь возгорания составила три квадратных метра. В 01:54 прибывшие на место бригады спасателей оперативно ликвидировали пожар. В его тушении участвовали две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС. Сообщение о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Недавно произошел пожар в Петроградском районе Петербурга. Горела пятиэтажка на улице Красного Курсант. В результате инцидента погиб один человек.