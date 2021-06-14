Сборная Украины повторила антирекорд команды Югославии на ЧЕ по футболу

Москва, 14 июня. Украинские футболисты проиграли шестой матч подряд на чемпионате Европы по футболу. Подобный антирекорд в течение многих лет удерживала сборная Югославии.

В последний раз команда Андрея Шевченко не проигрывала на ЧЕ в 2012 году. Тогда украинцам удалось обыграть сборную Швеции в первом туре группового этапа. После этого украинцы в том же году проиграли Франции и Англии. На Евро-2016 команда Украины не набрала ни одного очка, уступив Германии, Северной Ирландии и Польше.

В воскресенье, 13 июня, украинцы проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3. После игры футболистов попытался утешить президент Украины Владимир Зеленский.