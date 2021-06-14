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Сборная Украины повторила антирекорд команды Югославии на ЧЕ по футболу

Спорт
Сборная Украины повторила антирекорд команды Югославии на ЧЕ по футболу
ffu.org.ua

Москва, 14 июня. Украинские футболисты проиграли шестой матч подряд на чемпионате Европы по футболу. Подобный антирекорд в течение многих лет удерживала сборная Югославии.

В последний раз команда Андрея Шевченко не проигрывала на ЧЕ в 2012 году. Тогда украинцам удалось обыграть сборную Швеции в первом туре группового этапа. После этого украинцы в том же году проиграли Франции и Англии. На Евро-2016 команда Украины не набрала ни одного очка, уступив Германии, Северной Ирландии и Польше.

В воскресенье, 13 июня, украинцы проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3. После игры футболистов попытался утешить президент Украины Владимир Зеленский.

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