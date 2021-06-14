Apple отменит масочный режим в магазинах для вакцинированных американцев

Вашингтон, 14 июня. Корпорация Apple смягчает ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, в связи с прогрессом, который был достигнут в борьбе с вирусом в США.

Планируется отменить обязательное ношение защитных масок для привитых от COVID-19 покупателей на территории многих ее магазинов в США. Об этом пишет издание Bloomberg.

Руководство компании уже разослало соответствующие уведомления сотрудникам магазина. Также продавцы должны будут проверять, вакцинировался ли покупатель, чтобы пропустить его в магазин без защитной маски.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова спрогнозировала уменьшение порога заболеваемости COVID-19 в столице. Скорее всего, ситуация улучшится через несколько недель, добавила она.