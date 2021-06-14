Отставший от тургруппы подросток найден живым в Приморье

Владивосток, 14 июня. Спасатели смогли найти 13-летнего подростка, который отстал от тургруппы и пропал в районе горы Фалаза в Приморье. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пропаже ребенка поступило вечером 13 июня. Сотрудникам МЧС сообщили, что всего в туристической группе находится 50 детей и шестеро взрослых.

Всего на поиски было выделено восемь человек. Начав работы вечером, спасатели смогли обнаружить подростка рано утром.

«Состояние спасенного удовлетворительное», — следует из сообщения.

Тем временем в Приморье «воздушная скорая» совершила дебютный полет на новом вертолете. Воздушное судно доставило медиков на вызов в город Находка, а также эвакуировало двух пациентов.