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Отставший от тургруппы подросток найден живым в Приморье

Происшествия
Отставший от тургруппы подросток найден живым в Приморье
Global Look Press  /  Konstantin Mikhailov

Владивосток, 14 июня. Спасатели смогли найти 13-летнего подростка, который отстал от тургруппы и пропал в районе горы Фалаза в Приморье. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пропаже ребенка поступило вечером 13 июня. Сотрудникам МЧС сообщили, что всего в туристической группе находится 50 детей и шестеро взрослых.

Всего на поиски было выделено восемь человек. Начав работы вечером, спасатели смогли обнаружить подростка рано утром.

«Состояние спасенного удовлетворительное», — следует из сообщения.

Тем временем в Приморье «воздушная скорая» совершила дебютный полет на новом вертолете. Воздушное судно доставило медиков на вызов в город Находка, а также эвакуировало двух пациентов.

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мчс приморье фалаза
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