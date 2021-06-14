Легковушка перевернулась после столкновения с опорой ЛЭП в Барнауле

Барнаул, 14 июня. ДТП произошло утром на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Предварительно установлено, что легковой автомобиль съехал с проезжей части и протаранил столб линии электропередачи (ЛЭП). После столкновения легковушка перевернулась, о чем свидетельствуют кадры с места происшествия. В результате аварии машина получила серьезные механические повреждения.

Другие подробности ДТП не уточняются, информация о пострадавших не поступала. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Волгограде маршрутка врезалась в столб и перевернулась после столкновения с грузовой машиной. В результате аварии пострадали пять человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.