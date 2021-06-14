Колумбия переиграла Эквадор в матче Кубка Америки по футболу

Куяба, 14 июня. Сборная Колумбии с минимальным счетом обыграла команду Эквадора в рамках Кубка Америки по футболу. Соревнование проходит в Бразилии.

Победный гол на 42-й минуте встречи забил полузащитник Эдвин Кардона. Результативной передачей отметился форвард Мигель Борха, пишет ТАСС. В четвертьфинальную стадию Кубка Америки выйдут четыре лучшие команды из каждой группы. Финал соревнования пройдет 10 июля.

Бразилия в матче-открытии сыграла с Венесуэлой. Хозяева турнира не оставили шанса своим соперникам, одержав победу со счетом 3:0. Голы в составе бразильской сборной забили Маркиньос, Неймар и Габриэль. Следующий тур Кубка Америки начнется 18 июня.