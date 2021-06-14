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Колумбия переиграла Эквадор в матче Кубка Америки по футболу

Спорт
Колумбия переиграла Эквадор в матче Кубка Америки по футболу
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Куяба, 14 июня. Сборная Колумбии с минимальным счетом обыграла команду Эквадора в рамках Кубка Америки по футболу. Соревнование проходит в Бразилии.

Победный гол на 42-й минуте встречи забил полузащитник Эдвин Кардона. Результативной передачей отметился форвард Мигель Борха, пишет ТАСС. В четвертьфинальную стадию Кубка Америки выйдут четыре лучшие команды из каждой группы. Финал соревнования пройдет 10 июля.

Бразилия в матче-открытии сыграла с Венесуэлой. Хозяева турнира не оставили шанса своим соперникам, одержав победу со счетом 3:0. Голы в составе бразильской сборной забили Маркиньос, Неймар и Габриэль. Следующий тур Кубка Америки начнется 18 июня.

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эквадор колумбия Кубок америки
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