НАТО может отказаться от «конструктивного партнерства» с Россией

Вашингтон, 14 июня. Россию не будут определять как «конструктивного партнера» в новой концепции по стратегии НАТО. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Последнюю стратегическую концепцию, в которой Россия определяется как «конструктивный партнер», была принята еще в 2010 году. При этом в документе почти нет упоминаний о Китае, подчеркнул помощник президента США.

По словам Салливана, пришло время пересмотреть принятые ранее нормативные акты. Об этом чиновник заявил в ходе общения с журналистами.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство НАТО намерено пересмотреть стратегическую концепцию альянса. По его словам, такое намерение вызвано мнимой угрозой со стороны РФ и КНР.