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Ушел из жизни известный американский актер Нед Битти

  /   Обновлено: 14 июня 2021 06:10
Общество
Ушел из жизни известный американский актер Нед Битти
Prt Scr youtube.com  /  @Mandatory

Лос-Анджелес, 14 июня. Умер актер театра и кино Нед Томас Битти, известный по роли в фильме «Телесеть» (1976). На момент смерти ему было 83 года.

Трагическое известие о смерти сообщила менеджер артиста Дебора Миллер. Она рассказала, что Битти умер в воскресенье в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи, передает телеканал Fox News.

Первая кинолента с участием Томаса Битти вышла в 1972 году — это был триллер «Избавление». В 1976 году на больших экранах появилась картина «Телесеть», за которую актер получил свою первую и единственную номинацию на «Оскар». Он также знаком зрителям по ролям в кинолентах «Нэшвилл», «Супермен», «Большой кайф» и «Руди».

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Чисто английское убийство» Бена Робертса. Он ушел из жизни в возрасте 70-ти лет.

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