Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 06:40
06:38
Политика
США посчитали возможным сотрудничество с Россией
06:36
Общество
Работы по ремонту крыши сгоревшего дома стартовали в Южно-Сахалинске
06:35
Общество
Испанская газета поделилась «достижениями» нацистского пилота под Ленинградом
06:35
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание квартиры в Курортном районе Петербурга
06:18
Спорт
Сборная Украины повторила антирекорд команды Югославии на ЧЕ по футболу
06:12
Общество
Apple отменит масочный режим в магазинах для вакцинированных американцев
06:11
Происшествия
Отставший от тургруппы подросток найден живым в Приморье
06:04
Происшествия
Легковушка перевернулась после столкновения с опорой ЛЭП в Барнауле
06:03
Политика
НАТО может отказаться от «конструктивного партнерства» с Россией
06:00
Шоу-бизнес
Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Все новости

Замужняя Ольга Серябкина впечатлила поклонников вязаным бикини

Шоу-бизнес
Замужняя Ольга Серябкина впечатлила поклонников вязаным бикини
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 14 июня. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина проводит время на жарком курорте. Не так давно она вышла замуж, однако не перестала радовать фанатов откровенными снимками.

Певица опубликовала несколько свежих фотографий на своей странице в соцсети Instagram. На них артистка позирует в черном вязаном купальнике, поверх которого надето легкое кимоно в черно-зеленую полоску. Дополняет образ небрежная прическа и бокал вина в руках Серябкиной.

«Сегодня дегустируем местные вина», — подписала публикацию артистка.

Почти все внимание подписчиков было направлено на грудь Серябкиной, которая едва умещается в чашечках купальника. Многие признались, что раньше не замечали, насколько выдающимися формами обладает певица.

«Представляю сколько сердец пронзено насквозь этими «глазами», — написал один из фанатов.

«Красивая очень», — добавил второй.

Супругом Серябкиной стал предприниматель Георгий Начкебия. На фотографиях с отдыха певица позирует одна, но фанаты уверены, что за кадром находится ее муж.

Серябкина ранее обратилась к возрастным представителям отечественного шоу-бизнеса, призвав их «уступить дорогу молодым». Олег Газманов не согласился с певицей и дал совет «притесняемым» стариками молодым артистам.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Замужняя Ольга Серябкина впечатлила поклонников вязаным бикини
instagram серябкина море
Комментировать
Эксклюзив
Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 117222 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82440 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63657 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 60766 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 33808 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru