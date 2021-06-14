Замужняя Ольга Серябкина впечатлила поклонников вязаным бикини

Москва, 14 июня. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина проводит время на жарком курорте. Не так давно она вышла замуж, однако не перестала радовать фанатов откровенными снимками.

Певица опубликовала несколько свежих фотографий на своей странице в соцсети Instagram. На них артистка позирует в черном вязаном купальнике, поверх которого надето легкое кимоно в черно-зеленую полоску. Дополняет образ небрежная прическа и бокал вина в руках Серябкиной.

«Сегодня дегустируем местные вина», — подписала публикацию артистка.

Почти все внимание подписчиков было направлено на грудь Серябкиной, которая едва умещается в чашечках купальника. Многие признались, что раньше не замечали, насколько выдающимися формами обладает певица.

«Представляю сколько сердец пронзено насквозь этими «глазами», — написал один из фанатов.

«Красивая очень», — добавил второй.

Супругом Серябкиной стал предприниматель Георгий Начкебия. На фотографиях с отдыха певица позирует одна, но фанаты уверены, что за кадром находится ее муж.

Серябкина ранее обратилась к возрастным представителям отечественного шоу-бизнеса, призвав их «уступить дорогу молодым». Олег Газманов не согласился с певицей и дал совет «притесняемым» стариками молодым артистам.