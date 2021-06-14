Российским семьям предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

Москва, 14 июня. Выдавать один миллион рублей в качестве дополнительной социальной поддержки российским семьям предложила лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

После рождения третьего ребенка семье нужно выплачивать дополнительную субсидию в размере миллиона рублей, считает она. Эти деньги могут стать основой решения демографических проблем в стране.

Общественница также акцентировала внимание на том, что для россиян нужно создать условия, в которых можно заниматься планированием будущего. По этой причине, когда рождается третий ребенок, нужно обеспечить родителям и их детям особую поддержку.

Ранее стало известно, что многодетным родителям могут увеличить пенсию. В Госдуму внесли соответствующий законопроект, который вводит ежемесячные прибавки к выплатам.