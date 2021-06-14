Уличные художники превратили приморскую электричку в «шедевр авангарда»

Партизанск, 14 июня. Неизвестные жители Приморского края покрыли краской четыре вагона электрички. Сверху они «украсили» его геометрическими фигурами и линиями.

Местные вандалы разукрасили вагон электрички от начала до конца состава. Творческий порыв молодых людей обошелся властям города в 200 тысяч рублей, при этом им пришлось убрать часть маршрутов, сообщают местные СМИ.

Уличные «авангардисты» действовали в ночное время суток. Молодые люди не только покрыли сплошным слоем краски вагон, но и оставили свои инициалы. Таким образом они решили заявить о себе.

Более легально решил рассказать о своих талантах художник из Краснодара Владимир Кандр. Мужчина создал мусорную инсталляцию, которая выражает проблемы человечества в борьбе с загрязнением окружающей среды.