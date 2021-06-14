Американские ученые раскрыли математические способности собак

Вашингтон, 14 июня. Дворовая собака способна разбираться в математике лучше двухлетнего ребенка. К таким выводам пришли ученые Университета Эмори в Атланте.

Специалисты заметили, что числовые величины способны вызывать такую же активность мозга, что и у человека в теменной коре. Открытие было сделано благодаря использованию метода предпочтительного взгляда, который когда-то был испытан для проверки математических навыков у младенцев, передает The Mirror.

Ученые показывали собакам определенное количество лакомств, число которых изменялось по ходу эксперимента. Замечая изменения, животные проявляли признаки удивления. Особенно умственными способностями выделились бордер-колли, спаниели и лабрадоры.

Таланты четырехлапых питомцев не ограничиваются навыками счета. Так, служебная собака в Санкт-Петербурге смогла обнаружить в машине замаскированные под камни запрещенные вещества.