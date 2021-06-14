Бориса Корчевникова с девушкой запечатлели в романтической обстановке

Москва, 14 июня. Телеведущий Борис Корчевников встретил закат в компании молодой девушки. Снимок звездный медиаменеджер разместил в личном профиле в соцсетях.

Корчевников в белой рубашке сидит рядом с 19-летней Региной-Софией Парпиевой, которая работает ведущей на телеканале «Спас». Девушка, улыбаясь, смотрит вдаль. Журналист, запрокинув голову назад, также любуется вечерним пейзажем.

«Мы с Софией», — кратко подписал снимок артист.

Корчевников уже не первый раз интригует поклонников, выкладывая фотографии с разными девушками. О личной жизни ведущий не распространяется, но поклонники уже начали делать «паре» комплименты.

Борис Корчевников ранее признался, что никогда не испытывал вины при расставании с девушками. Со своей бывшей женой Анной-Сесиль Свердловой ведущий расстался тихо, после чего не стремиться к серьезным отношениям.