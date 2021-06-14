Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 06:39
06:38
Политика
США посчитали возможным сотрудничество с Россией
06:36
Общество
Работы по ремонту крыши сгоревшего дома стартовали в Южно-Сахалинске
06:35
Общество
Испанская газета поделилась «достижениями» нацистского пилота под Ленинградом
06:35
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание квартиры в Курортном районе Петербурга
06:18
Спорт
Сборная Украины повторила антирекорд команды Югославии на ЧЕ по футболу
06:12
Общество
Apple отменит масочный режим в магазинах для вакцинированных американцев
06:11
Происшествия
Отставший от тургруппы подросток найден живым в Приморье
06:04
Происшествия
Легковушка перевернулась после столкновения с опорой ЛЭП в Барнауле
06:03
Политика
НАТО может отказаться от «конструктивного партнерства» с Россией
06:00
Шоу-бизнес
Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Все новости

IT-эксперт Концов раскрыл суть агрессивного маркетинга

Общество
IT-эксперт Концов раскрыл суть агрессивного маркетинга
unsplash.com  /  Manuel Del Moral

Москва, 14 июня. Навязчивая реклама относится к виду агрессивного маркетинга. Чаще всего к такому способу привлечения клиентов обращается малый и средний бизнес.

Такого мнения придерживается основатель международной компании Involta Алекс Концов. Подобный способ является доступной и недорогой приманкой для заманивания клиентов. Однако под видом компаний могут скрываться преступники и злоумышленники, передают «Известия».

«Не так давно в одном из городов России всех желающих приглашали на бесплатный прием к диетологам с условием принести паспорт. Многие посетители в тот день ушли из клиники с кредитными и долговыми обязательствами», — предупредил специалист.

Концов заметил, что не стоит доверять подобного рода предложением. Чаще всего о бесплатных услугах заявляют для затягивания жертв в мошеннические схемы. Чтобы перестать получать подозрительное предложение, стоит отправить определенный текст сообщения или номер телефона в специальный сервис. После нескольких заявлений рассылки прекратятся.

Аналогичными способами обмана населения до сих пор остаются телефонное мошенничество и фишинг. При этом большая часть граждан продолжает испытывать доверие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / IT-эксперт Концов раскрыл суть агрессивного маркетинга
мошенники реклама маркетинг
Комментировать
Эксклюзив
Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 117222 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82440 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63657 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 60766 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 33808 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru