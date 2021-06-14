IT-эксперт Концов раскрыл суть агрессивного маркетинга

Москва, 14 июня. Навязчивая реклама относится к виду агрессивного маркетинга. Чаще всего к такому способу привлечения клиентов обращается малый и средний бизнес.

Такого мнения придерживается основатель международной компании Involta Алекс Концов. Подобный способ является доступной и недорогой приманкой для заманивания клиентов. Однако под видом компаний могут скрываться преступники и злоумышленники, передают «Известия».

«Не так давно в одном из городов России всех желающих приглашали на бесплатный прием к диетологам с условием принести паспорт. Многие посетители в тот день ушли из клиники с кредитными и долговыми обязательствами», — предупредил специалист.

Концов заметил, что не стоит доверять подобного рода предложением. Чаще всего о бесплатных услугах заявляют для затягивания жертв в мошеннические схемы. Чтобы перестать получать подозрительное предложение, стоит отправить определенный текст сообщения или номер телефона в специальный сервис. После нескольких заявлений рассылки прекратятся.

Аналогичными способами обмана населения до сих пор остаются телефонное мошенничество и фишинг. При этом большая часть граждан продолжает испытывать доверие.