Основатель Pink Floyd отказал Цукербергу в получении прав на одну из песен

Лондон, 14 июня. Один из лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме отказал Марку Цукербергу в получении прав на вторую часть трека Brick in the Wall за большую денежную компенсацию.

Уотерс выступал на форуме поддержки в адрес основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. На мероприятии он прочитал письмо, обращенное к создателю Facebook Цукербергу.

«Это просьба на право использовать мою песню Another Brick in the Wall (Part. — Прим. ред.) 2 при создании фильма для продвижения Instagram. Так вот, это официальное послание от Марка Цукерберга в мой адрес ... с предложением огромной, гигантской суммы денег, и мой ответ: иди к черту! Ни за что!» — лаконично заявил Уотерс.