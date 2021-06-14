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Основатель Pink Floyd отказал Цукербергу в получении прав на одну из песен

Общество
Основатель Pink Floyd отказал Цукербергу в получении прав на одну из песен
wikipedia.org  /  Anthony Quintano / CC BY 2.0

Лондон, 14 июня. Один из лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме отказал Марку Цукербергу в получении прав на вторую часть трека Brick in the Wall за большую денежную компенсацию.

Уотерс выступал на форуме поддержки в адрес основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. На мероприятии он прочитал письмо, обращенное к создателю Facebook Цукербергу.

«Это просьба на право использовать мою песню Another Brick in the Wall (Part. — Прим. ред.) 2 при создании фильма для продвижения Instagram. Так вот, это официальное послание от Марка Цукерберга в мой адрес ... с предложением огромной, гигантской суммы денег, и мой ответ: иди к черту! Ни за что!» — лаконично заявил Уотерс.

Ранее в интернет было слито признание Марка Цукерберга, в котором говорится о масштабной утечке данных Facebook. Запись опубликовал Project Veritas. Цукерберг с собеседником пытались найти выход из сложившейся ситуации и отыскать виновных.

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Марк Цукерберг Facebook pink floyd
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