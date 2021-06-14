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Психолог Бесчастнов отметил важность контроля эмоций в разговоре с мошенниками

Общество
Психолог Бесчастнов отметил важность контроля эмоций в разговоре с мошенниками
pixabay.com  /  Vitabello

Москва, 14 июня. Коронной уловкой мошенника является игра на слабостях жертвы. Чтобы избежать влияния злоумышленника следует контролировать свои эмоции и не торопиться тратить средства.

Такого мнения придерживается врач-психотерапевт Павел Бесчастнов. По его словам, методики мошенников меняются с годами, но их суть всегда остается прежней. Обычно преступники пытаются сыграть на слабостях, страхе и тревоге человека. Кроме этого, подобные чувства усиливает эпидемиологическая ситуация, передает агентство «Прайм».

Мошенники могут легко вызвать доверие у своей жертвы, однако следует контролировать свои эмоции. При этом ни в коем случае не стоит торопиться прощаться со своими деньгами в состоянии аффекта.

«Если вы сильно эмоционируете, значит, не тратьте деньги ни на что, каким бы привлекательным не выглядело предложение незнакомцев», — объяснил специалист.

Кроме этого, стоит понимать, что прежде всего мошенники стараются избегать двух категорий людей — скептиков и циников. Об этом рассказал врач-психотерапевт Сергей Дивисенко.

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безопасность мошенничество деньги психология
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