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Площадь лесных пожаров в России достигла 53,4 тыс. гектаров

Происшествия
Площадь лесных пожаров в России достигла 53,4 тыс. гектаров
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Москва, 14 июня. Огнеборцы противостоят 71 лесному пожару в российских регионах. Возгорания развились на площади 53 438 га, заявили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Максимальная площадь возгорания обнаружена в Иркутской области, где огнем объято 35,5 тысячи гектаров земли. Всего в регионе девять пожаров. Наибольшее количество возгораний — 17 на площади 16 392 га — зафиксировано на территории Якутии.

В ликвидации пожаров задействовано 3124 человека и 477 единиц спецтехники. Мониторинг обстановки производят 88 воздушных судов, также 24 судна содействуют в тушении огня.

В 82 субъектах России ввели режим пожароопасного сезона. Три российских региона находятся под действием режима ЧС, особый противопожарный режим — в 51 субъекте страны.

На днях пожар уничтожил церковь из известного фильма «Остров» Павла Лунгина. Происшествие случилось в Карелии.

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мчс лесные пожары Авиалесоохрана
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