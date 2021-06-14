Детеныш редкого белого носорога появился в зоопарке США

Талахасси, 14 июня. Восьмой детеныш редкого вида белого носорога появился в американском зоопарке во Флориде. Об этом событии сообщили в ABC News.

Маленький носорожек является восьмым представителем такого вида, который появился в рамках программы по восстановлению популяции. Малыш и его мама чувствуют себя отлично и в скором времени смогут вернуться к остальной группе носорогов, сообщила администрация зоопарка.

Известно, что главной опасностью такого животного являются браконьеры, которые охотятся на носорогов из-за рогов. В начале 2000-х годов их популяция сократилась до критического количества особей, однако неравнодушным людям удалось увеличить количество в природе.

Новый житель также появился в нижегородском зоопарке. Им стала белая бенгальская тигрица по имени Вега. Охотницу доставили в организацию из цирка в Казани.