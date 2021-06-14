Шеф-повар Синицын назвал идеальное летнее блюдо

Москва, 14 июня. Идеальное блюдо для жаркой погоды должны быть легким, освежающим и питательным. Таковым является окрошка, заявил шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын.

Для приготовления окрошки в первую очередь следует определиться с основой. Это может быть квас или кефир. Ориентироваться, по словам повара, нужно на свои вкусовые предпочтения.

«Кому-то нравится на кефире, кому-то — на квасе, кому-то — на квасе с добавлением теплого пива. Кто-то даже добавляет капельку самбуки, чтобы у окрошки был анисовый аромат. Вместо кефира можно взять жидкий йогурт или миндальное молоко, вкус будет интересным», — подчеркнул Синицын в беседе с радио Sputnik.

Блогер отметил, что в окрошку лучше не добавлять картофель. Колбасу стоит заменить на отварное филе индейки. В этом случае можно снизить калорийность блюда и ускорить обмен веществ.

Диетическим рецептом окрошки ранее поделилась фитнес-эксперт Екатерина Медушкина. Готовить ее она рекомендует на основе однопроцентного кефира.