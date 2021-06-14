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Пушков расшифровал короткий ответ Байдена на вопрос о Путине

Политика
Пушков расшифровал короткий ответ Байдена на вопрос о Путине
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 14 июня. Президент США Джо Байден понимает, с каким «сильным и упорным противником» ему предстоит встретиться на саммите в Женеве. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он прокомментировал ответ американского лидера на вопрос журналистов о реакции Москвы на давление Вашингтона. Байден заявил, что причина кроется в президенте России Владимире Путине.

«Интересный ответ. Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле «Ла Гранж» в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса», — пояснил Пушков.

Джо Байден ранее заявил, что намерен напрямую говорить с Владимиром Путиным во время личной встречи. Американский лидер заявил, что не будет избегать каких-либо тем во время переговоров.

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