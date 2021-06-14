Врач Денисова рассказала о вызывающих изжогу популярных продуктах

Москва, 14 июня. Употребление помидоров, кофе и даже цитрусовых способствует провоцированию изжоги. Об этом заявила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анна Денисова.

Прежде всего, помидоры находятся в списке запрещенных продуктов для пациентов, имеющих гастроэзофагеальный рефлюкс. Введение в рацион овощей влияет на проявление изжоги и отрыжки, передает РИА Новости.

«Появляется ощущение горечи или кислоты во рту, поскольку содержимое желудка забрасывается в пищевод. Это происходит на фоне употребления большого количества томатов: свежих, в супе, в виде томатной пасты, и тем более, когда речь идет о пицце с помидорами», — объяснила специалист.

Кроме этого, рекомендуется отказаться от цитрусовых, кофе и шоколада. Любимые многими продукты только усилят неприятные ощущения в желудке.

Китайские специалисты также рекомендуют с осторожностью относиться к совместимости жареного картофеля и помидор. Такой продукт снизит полезные качества корнеплода и приведет к расстройству пищеварения.