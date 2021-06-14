Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 05:08
05:03
Происшествия
Площадь лесных пожаров в России достигла 53,4 тыс. гектаров
05:00
Общество
В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»
04:48
Наука
Конференцию GLEX-2021 в Петербурге посетят представители 59 стран
04:45
Общество
Детеныш редкого белого носорога появился в зоопарке США
04:35
Общество
Шеф-повар Синицын назвал идеальное летнее блюдо
04:30
Происшествия
Скейтбордист получил по голове во время трюка с лошадью в Петербурге
04:25
Политика
Пушков расшифровал короткий ответ Байдена на вопрос о Путине
04:24
Общество
Врач Денисова рассказала о вызывающих изжогу популярных продуктах
04:11
Общество
Автоэксперт Холодов рассказал о запретных лекарствах для водителей
04:04
Спорт
Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA после выступления на Roland Garros
Все новости

Врач Денисова рассказала о вызывающих изжогу популярных продуктах

Общество
Врач Денисова рассказала о вызывающих изжогу популярных продуктах
pixabay.com  /  Helger11

Москва, 14 июня. Употребление помидоров, кофе и даже цитрусовых способствует провоцированию изжоги. Об этом заявила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анна Денисова.

Прежде всего, помидоры находятся в списке запрещенных продуктов для пациентов, имеющих гастроэзофагеальный рефлюкс. Введение в рацион овощей влияет на проявление изжоги и отрыжки, передает РИА Новости.

«Появляется ощущение горечи или кислоты во рту, поскольку содержимое желудка забрасывается в пищевод. Это происходит на фоне употребления большого количества томатов: свежих, в супе, в виде томатной пасты, и тем более, когда речь идет о пицце с помидорами», — объяснила специалист.

Кроме этого, рекомендуется отказаться от цитрусовых, кофе и шоколада. Любимые многими продукты только усилят неприятные ощущения в желудке.

Китайские специалисты также рекомендуют с осторожностью относиться к совместимости жареного картофеля и помидор. Такой продукт снизит полезные качества корнеплода и приведет к расстройству пищеварения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Денисова рассказала о вызывающих изжогу популярных продуктах
здоровье питание помидоры денисова
Комментировать
Эксклюзив
В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»
В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 116291 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82254 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63397 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 59277 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 33292 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru