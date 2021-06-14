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Автоэксперт Холодов рассказал о запретных лекарствах для водителей

Общество
Автоэксперт Холодов рассказал о запретных лекарствах для водителей
pixabay.com  /  HeungSoon

Москва, 14 июня. Употребления некоторых лекарств перед поездкой стоит избегать ввиду особого состава препаратов. Об этом рассказал член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.

Прежде всего стоит обращать внимание на противопоказания, указанные в инструкции. Частой приличной такой предосторожности является «усыпляющий» эффект лекарств. Кроме того, некоторый состав таблеток способен показывать положительный результат теста на наркотики, передает радио Sputnik.

«Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он еще присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание», — объяснил эксперт.

При этом, стоит с осторожностью относиться к спиртосодержащим препаратам. В этот список также входят лекарства, в составе которых находится фенобарбитал.

Водителю необходимо обладать не только грамотным подходом к употреблению таблеток, он также должен наполнять дачную аптечку нужными препаратами. Необходимые лекарства перечислила врач рязанской больницы №10 Ольга Вишневская.

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лекарства автомобиль дпс
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