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Спорт
Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA после выступления на Roland Garros
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Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA после выступления на Roland Garros

Спорт
Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA после выступления на Roland Garros
Global Look Press  /  АГН Москва

Москва, 14 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова дошла до финала турнира Roland Garros и поднялась на 19-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

До выступления на Открытом чемпионате Франции россиянка занимала 32-ю строчку в рейтинге. В финале Roland Garros она проиграла теннисистке из Чехии Барборе Крейчиковой. Чешская спортсменка после этого заняла 15-е место в WTA, поднявшись сразу на 18 позиций.

В первой десятке теннисисток изменений после турнира во Франции не произошло. Лидирует здесь австралийка Эшли Барти. На втором месте находится японка Наоми Осака. Третье место занимает румынка Симона Халеп.

Павлюченкова вышла в финал Открытого чемпионата Франции впервые в своей карьере. В полуфинале ей противостояла представительница Словении Тамара Зиданшек.

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Все новости / Спорт / Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA после выступления на Roland Garros
теннис roland garros Павлюченкова рейтинг wta
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