Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA после выступления на Roland Garros

Москва, 14 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова дошла до финала турнира Roland Garros и поднялась на 19-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

До выступления на Открытом чемпионате Франции россиянка занимала 32-ю строчку в рейтинге. В финале Roland Garros она проиграла теннисистке из Чехии Барборе Крейчиковой. Чешская спортсменка после этого заняла 15-е место в WTA, поднявшись сразу на 18 позиций.

В первой десятке теннисисток изменений после турнира во Франции не произошло. Лидирует здесь австралийка Эшли Барти. На втором месте находится японка Наоми Осака. Третье место занимает румынка Симона Халеп.

Павлюченкова вышла в финал Открытого чемпионата Франции впервые в своей карьере. В полуфинале ей противостояла представительница Словении Тамара Зиданшек.