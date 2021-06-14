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Датский футболист Эриксен выступил с первым заявлением после госпитализации

Спорт
Датский футболист Эриксен выступил с первым заявлением после госпитализации
Global Look Press  /  Piero Cruciatti/LaPresse

Копенгаген, 14 июня. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, госпитализированный с сердечным приступом во время матча на Евро-2020, выступил с первым публичным заявлением.

Слова футболиста опубликовал на странице в соцсети Twitter журналист Фабрицио Романо. Эриксен в своем заявлении признался, что чувствует себя лучше.

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — подчеркнул датчанин.

Сердечный приступ у Эриксена случился в конце первого тайма в матче против сборной Финляндии. Футболиста пришлось экстренно госпитализировать. Через некоторое время игра продолжилась. Финнам удалось победить со счетом 1:0. В следующем поединке сборная Дании сыграет против команды Бельгии.

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футбол евро-2020 сборная дании Эриксен
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