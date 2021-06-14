НАТО в очередной раз заявила о «наращивании» военной мощи Россией

Вашингтон, 14 июня. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия якобы наращивает военную мощь, в связи с чем Североатлантический альянс намерен укрепить свои оборонительные позиции.

Альянс по отношению к РФ занял «двойной подход», который сочетает в себе оборону и диалог одновременно. На данный момент НАТО реализовала «самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны», и руководство намерено продолжить укрепление обороны.

Столтенберг акцентировал внимание на ядерном оружии, отметив при этом, что Североатлантический альянс не намерен развертывать новые наземные ракеты. По его словам, именно в этом заключается «последовательная позиция» НАТО после окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что страны — участницы НАТО намерены пересмотреть стратегическую концепцию блока. По его словам, такое намерение вызвано мнимой угрозой России и Китая.