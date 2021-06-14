Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 03:38
03:32
Общество
Российские вакцины от COVID-19 безопасны для мужского и женского здоровья
03:29
Спорт
Главный тренер «Спартака» Руй Витория приехал в Москву
03:29
Экономика
Стоимость биткоина выросла больше чем на 10%
03:28
Политика
Общее количество ядерных боеголовок в 2020 году сократилось
03:23
Общество
Роспотребнадзор: молодые пациенты легче переносят новые штаммы коронавируса
03:12
Происшествия
Американец с пистолетом ночью поймал голого незнакомца в душе
03:11
Спорт
Гном Гномыч стал самым популярным фигуристом в Instagram
03:02
Политика
Псаки заявила о полувековой подготовке Байдена ко встрече с Путиным
02:58
Происшествия
Украинский вор-интеллектуал был пойман пьяным за книгой по саморазвитию
02:48
Общество
Пренебрежение сном может негативно сказаться на фигуре
Все новости

Главный тренер «Спартака» Руй Витория приехал в Москву

Спорт
Главный тренер «Спартака» Руй Витория приехал в Москву
pixabay.com  /  jorono

Москва, 14 июня. Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прибыл в столицу и рассказал журналистам, что уже успел познакомиться с российским футболом.

Специалист прилетел в Москву вечером 12 июня. Португалец сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.

«Руй Витория прилетел в Москву! Добро пожаловать», — сообщила пресс-служба столичного клуба.

Витория тренировал аравийский «Ан-Наср» с 2019 по 2021 год. В период с 2015 по 2019 год он возглавлял «Бенфику», которая при нем стала двукратным победителем национального первенства и победителем Суперкубка Португалии, передает RT.

На этом руководство «красно-белых» не ограничилось в кадровых перестановках. Недавно новым генеральным директором клуба стал Евгений Мележиков.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Главный тренер «Спартака» Руй Витория приехал в Москву
футбол спартак тренер руй витория
Комментировать
Эксклюзив
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 115848 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82136 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63274 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 58536 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 33012 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru