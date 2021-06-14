Главный тренер «Спартака» Руй Витория приехал в Москву

Москва, 14 июня. Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прибыл в столицу и рассказал журналистам, что уже успел познакомиться с российским футболом.

Специалист прилетел в Москву вечером 12 июня. Португалец сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.

«Руй Витория прилетел в Москву! Добро пожаловать», — сообщила пресс-служба столичного клуба.

Витория тренировал аравийский «Ан-Наср» с 2019 по 2021 год. В период с 2015 по 2019 год он возглавлял «Бенфику», которая при нем стала двукратным победителем национального первенства и победителем Суперкубка Португалии, передает RT.

На этом руководство «красно-белых» не ограничилось в кадровых перестановках. Недавно новым генеральным директором клуба стал Евгений Мележиков.