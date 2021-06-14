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Общее количество ядерных боеголовок в 2020 году сократилось

Политика
Общее количество ядерных боеголовок в 2020 году сократилось
pixabay.com  /  AlexAntropov86

Стокгольм, 14 июня. Мировые державы сократили количество ядерных боеголовок по итогам 2020 года. Соответствующий доклад опубликовали специалисты СИПРИ.

Положение в сфере вооружений оценил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ). На начало 2021 года ядерные государства располагали 13 080 единицами ядерного оружия. Год назад в аналогичное время эта цифра равнялась 13 400 единиц.

Однако, по данным аналитиков, мировые державы сумели развернуть больше единиц таких вооружений в составе оперативных сил. Увеличение было зафиксировано с 3720 до 3825 единиц.

Недавно российский лидер Владимир Путин предупредил Запад об опасности внедрения ядерного плана против РФ. Речь идет о концепции «НАТО-2030», одним из пунктов которой является объединение ядерных потенциалов США и Североатлантического альянса.

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