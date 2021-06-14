Российские вакцины от COVID-19 безопасны для мужского и женского здоровья

Москва, 14 июня. Разработанные в России вакцины от коронавируса не влияют на способность людей к производству потомства. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Проведенные исследования показали, что российские препараты от COVID-19 не оказывают негативного действия на фертильность у женщин или мужчин. В ведомстве отметили, что это касается любой существующей вакцины.

«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор ранее исключил возможность заболеть COVID-19 из-за прививки. Человек, прошедший вакцинацию, может заразиться коронавирусом, но это точно не будет связано с самим препаратом.