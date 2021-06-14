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Роспотребнадзор: молодые пациенты легче переносят новые штаммы коронавируса

Общество
Роспотребнадзор: молодые пациенты легче переносят новые штаммы коронавируса
pixabay.com

Москва, 14 июня. Молодые граждане реже сталкиваются с тяжелыми симптомами при заражении новыми штаммами коронавируса. Вместе с этим они остаются основными переносчиками инфекции.

Такие пациенты, столкнувшись с незначительными симптомами, реже обращаются в больницу. Они продолжают вести повседневный образ жизни, подвергая опасности окружающих, пояснила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Симптомы при заражении новыми штаммами коронавируса легко можно спутать с признаками сезонной ОРВИ. Это тоже является одной причин нежелания молодых пациентов посещать врача.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее обрушился с критикой на врачей, которые рекомендуют пациентам переболеть COVID-19 вместо вакцинации. Подобными заявлениями медики ставят под угрозу здоровье людей, считает он.

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роспотребнадзор коронавирус COVID-19
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