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Американец с пистолетом ночью поймал голого незнакомца в душе

Происшествия
Американец с пистолетом ночью поймал голого незнакомца в душе
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Сакраменто, 14 июня. Житель Калифорнии потревожил сон семейной пары, забравшись к ним ночью в дом для принятия душа. Об этом сообщило издание LADBible.

Хозяина дома Стива Бейкера поздней ночью разбудила супруга из-за доносящихся звуков воды из ванной. Мужчина взял с собой пистолет и решительно пошел проверять комнату. На месте он неожиданно столкнулся с голым незнакомцем в душе.

«Я не держу его заряженным, но могу сделать это чертовски быстро, что и сделал, и, честно говоря, сначала вышел, забыв свои шорты, так что моя жена помогла мне с этим. Это могло быть ужасно неловко, ведь злоумышленник тоже был практически голым. Я был в начале лестницы, а он начал спускаться вниз, завернутый в полотенце», — рассказал мужчина.

Недавно врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендовал отказаться от посещения ванной комнаты людям с проблемной сердечно-сосудистой системы. Это чревато спазмом сосудов.

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