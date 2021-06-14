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Украинский вор-интеллектуал был пойман пьяным за книгой по саморазвитию

Происшествия
Украинский вор-интеллектуал был пойман пьяным за книгой по саморазвитию
pixabay.com

Киев, 14 июня. Жительница дома в Черкасской области Елена поймала с поличным вора, пытавшегося ограбить ее недвижимость. Преступника остановила книга по саморазвитию, за которой он уснул.

Мужчина пришел грабить дом женщины, однако в процессе кражи пьяный злоумышленник отвлекся на чтение книги по саморазвитию и уснул. Преступника обнаружила у калитки хозяйка недвижимости.

«Смотрю — открытая калитка, смотрю — мои вещи лежат на земле моя пила, мои кабели, болгарка … Я не могу понять, что происходит. Подхожу, приоткрыты двери, заглядываю — а мой грабитель лежит пьяненький без сознания», — объяснила владелица.

Неудачным похищением также прославились два жителя Дагестана. Мужчины решили украсть 11 банок кофе в одном из продуктовых магазинов в Махачкале. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

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украина вор книга
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