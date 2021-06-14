Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 03:37
03:32
Общество
Российские вакцины от COVID-19 безопасны для мужского и женского здоровья
03:29
Спорт
Главный тренер «Спартака» Руй Витория приехал в Москву
03:29
Экономика
Стоимость биткоина выросла больше чем на 10%
03:28
Политика
Общее количество ядерных боеголовок в 2020 году сократилось
03:23
Общество
Роспотребнадзор: молодые пациенты легче переносят новые штаммы коронавируса
03:12
Происшествия
Американец с пистолетом ночью поймал голого незнакомца в душе
03:11
Спорт
Гном Гномыч стал самым популярным фигуристом в Instagram
03:02
Политика
Псаки заявила о полувековой подготовке Байдена ко встрече с Путиным
02:58
Происшествия
Украинский вор-интеллектуал был пойман пьяным за книгой по саморазвитию
02:48
Общество
Пренебрежение сном может негативно сказаться на фигуре
Все новости

Псаки заявила о полувековой подготовке Байдена ко встрече с Путиным

Политика
Псаки заявила о полувековой подготовке Байдена ко встрече с Путиным
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 14 июня. Американский лидер Джо Байден имеет «50 лет подготовки» к моменту встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден знает, чего стоит ожидать от беседы с российским коллегой. Также пресс-секретарь отметила, что глава Белого дома занимается со своими подопечными проработкой ряда вопросов, которые обсудит с Путиным на июньской встрече.

«Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7», — отметила Псаки.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве. До нее американский лидер намерен обсудить предстоящие переговоры с российским президентом в рамках встречи с Североатлантическим альянсом за закрытыми дверьми.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Псаки заявила о полувековой подготовке Байдена ко встрече с Путиным
путин байден псаки
Комментировать
Эксклюзив
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 115848 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82136 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63274 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 58536 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 33012 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru