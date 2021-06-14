Псаки заявила о полувековой подготовке Байдена к диалогу с РФ

Вашингтон, 14 июня. Американский лидер Джо Байден имеет «50 лет подготовки» к моменту встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден знает, чего стоит ожидать от беседы с российским коллегой. Также пресс-секретарь отметила, что глава Белого дома занимается со своими подопечными проработкой ряда вопросов, которые обсудит с Путиным на июньской встрече.

«Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7», — отметила Псаки.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве. До нее американский лидер намерен обсудить предстоящие переговоры с российским президентом в рамках встречи с Североатлантическим альянсом за закрытыми дверьми.