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Пренебрежение сном может негативно сказаться на фигуре
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Пренебрежение сном может негативно сказаться на фигуре

Общество
Пренебрежение сном может негативно сказаться на фигуре
pixabay.com

Токио, 14 июня. Качество и продолжительность сна тесно связаны со способностью человека бороться с лишним весом. Об этом заявила японский диетолог Е Нанасэ.

Короткий и неглубокий сон способствует набору лишнего веса. Чтобы этого не допустить, стоит находиться в постели в «золотое время», в период с 22:00 до 02:00 часов, сообщило издание Yahoo News Japan.

«И по возможности необходимо обеспечить минимум шестичасовой сон. Кроме того, лучше всего просыпаться тогда, когда вам удобно, а не заставлять себя из-за того, что у вас есть какие-то дела», — отметила диетолог.

Последний прием пищи должен быть за три часа до сна, чтобы организм успел переварить еду и сосредоточиться на восстановлении клеток после трудового дня. Е Нанасэ также обратила внимание на важность употребления протеина за 16 часов до ночного отдыха. При нехватке сна перестает вырабатываться гормон счастья и нарушается аппетит.

Диетолог Андрей Бобровский ранее назвал пять главных ошибок при похудении. Все они приводят к срывам и приступам переедания.

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