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Малафеев объяснил метод Черчесова по выбору вратарей в сборную

Спорт
Малафеев объяснил метод Черчесова по выбору вратарей в сборную
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

Москва, 14 июня. Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о методе выбора вратарей в национальную команду на Евро-2020.

По его словам, момент довольно сложный и требует анализа. Малафеев вспомнил, как многие предрекали ему завершение карьеры после семи пропущенных мячей от сборной Португалии. Однако этого не случилось, потому что не всегда вина за голы лежит на вратаре. Без ошибок не бывает футбола, подчеркнул он.

Малафеев отметил, что при выборе вратарей главный тренер сборной России Станислав Черчесов руководствовался опытом футболистов. По его словам, на данный момент в обойме есть два голкипера, которые могут стать основными — это Антон Шунин и Маринато Гильерме. Конкуренцию им мог бы составить вратарь «Зенита» Андрей Лунев, однако он много пропустил в этом сезоне из-за травм, сказал Малафеев

Недавно в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу состоялся первый матч сборной России, в которой команда потерпела поражение со счетом 3:0 от Бельгии. Своим мнением по поводу игры поделился полузащитник Роман Зобнин. По его словам, бельгийцы быстрее думали и принимали решение на поле, пишет RT.

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футбол черчесов сборная россии евро-2020 малафеев вратари
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