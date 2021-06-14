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Пользователь Sohu рассказал о правильном способе выбора свежих яиц

Общество
Пользователь Sohu рассказал о правильном способе выбора свежих яиц
pixabay.com

Москва, 14 июня. Определить уровень свежести куриного яйца можно, не отходя от прилавка магазина. Об этом рассказал пользователь китайского сайта Sohu.

Перед покупкой продукта стоит хорошенько его встряхнуть. Это поможет определить срок хранения яйца: несвежее начнет издавать булькающий звук. Подобная особенность товара не отразится на здоровье покупателя, однако она повлияет на вкус.

Второй способ — потрогать поверхность яичной скорлупы. Если на поверхности много песчаных пятен, то это говорит о тонкой скорлупе, в которую могут попасть бактерии. Лучше всего отдавать предпочтение яйцам с толстой скорлупой.

Также пользователь отметил, что желток несвежего яйца сразу после разбивания превращается в однородную и водянистую массу. У противоположного по срокам годности продукта, наоборот, внутреннее содержание будет плотным.

Некоторые продукты питания вызывают преждевременное чувство голода. Так, по словам диетолога Елены Кален, желающим похудеть лучше отказаться от яиц на завтрак.

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здоровье питание яйца свежесть
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