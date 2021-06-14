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Повышение оклада ждет некоторых россиян с 1 октября

Экономика
Повышение оклада ждет некоторых россиян с 1 октября
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 14 июня. Рассчитывать на повышение окладной части с 1 октября могут военнослужащие. Ее размер вырастет в 1,037 раза, напомнил управляющий партнер компании «Позиция права» Егор Редин.

Заработная плата вырастет у россиян, проходящих военную службу по контракту или призыву, у сотрудников национальной гвардии. Повышение оклада ожидает и тех, кто имеет специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов, передает «Прайм».

Оклады военным повышаются ежегодно в рамках законодательства. Это происходит с учетом инфляции на очередной финансовый год. Однако с 2013 по 2018 годы соответствующая правовая норма была приостановлена, из-за чего индексация довольствия военнослужащим не осуществлялась.

В Госдуме ранее предложили доплачивать россиянам с низкой ежемесячной заработной платой. Средства на эти цели могут быть использованы из государственного бюджета.

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военные индексация оклад
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